В ООН состоялась международная конференция «Право на возвращение и деколонизация» - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке прошла международная конференция на тему «Право на возвращение и деколонизация: восстановление запоздалой исторической справедливости».

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, на мероприятии, организованном Бакинской инициативной группой (БИГ), обсуждались вопросы права на возвращение, деколонизации, самоопределения, сохранения исторической памяти и культурного наследия.

Выступивший на открытии конференции заведующий отделом Коммуникации и дата-аналитики БИГ Эльгюн Гаджиев затронул вопрос права на возвращение западных азербайджанцев. По его мнению, вопрос права западных азербайджанцев на возвращение в свои прежние места проживания заслуживает рассмотрения в рамках соответствующих структур ООН и международных механизмов.

«Право на возвращение - это фундаментальное право человека. Возвращение в родные края - это не только физическое возвращение. Это означает восстановление идентичности, достоинства, исторической памяти и культурной преемственности», - подчеркнул он.

В рамках мероприятия был продемонстрирован короткометражный документальный фильм, повествующий об истории азербайджанцев, подвергшихся этнической чистке и изгнанных из родных мест на территории нынешней Армении.

Затем конференция продолжила работу панельными дискуссиями. На первой панели под названием «Право на возвращение в контексте деколонизации и международного права» состоялся обмен мнениями вокруг международно-правовых основ права на возвращение, принципов деколонизации и самоопределения, а также роли международных механизмов в защите прав вынужденно перемещенных лиц.

На второй панели под названием «От вынужденного переселения к родному краю - идентичность, историческая память и право на возвращение» обсуждались последствия разлучения людей с родным очагом, возвращение в родные места, сохранение культурной идентичности и исторической памяти, а также условия, необходимые для безопасного и достойного возвращения.

Докторант Университета Джорджа Мейсона, главный редактор Центра исследований политики безопасности Али Мамедов привлек внимание к вопросу возвращения западных азербайджанцев в места их прежнего проживания в Армении. Он отметил, что, несмотря на то, что прошло более трех десятилетий, связи азербайджанских беженцев с местами их происхождения, вопросы возвращения и сохранения культурного наследия сохраняют свою актуальность.

По его словам, азербайджанские общины исторически проживали в Иреване и других районах нынешней Армении, и их историческое присутствие отражено в мечетях, кладбищах, населенных пунктах, исторических топонимах, а также других образцах культурного и религиозного наследия.

В конференции приняли участие представители Новой Каледонии, Корсики, Сен-Мартена и других территорий Карибского бассейна, представители африканских народов и общины сикхов, бывшие правительственные чиновники, представители политических и общественных организаций, эксперты.

В заключение конференции от имени БИГ и участников мероприятия было принято совместное обращение к Специальным докладчикам ООН. В нем содержится призыв содействовать обеспечению безопасного, добровольного, достойного и устойчивого возвращения лиц, проживающих или связанных с Западным Азербайджаном и другими указанными в документе территориями, а также созданию эффективных гарантий для защиты и охраны азербайджанского культурного, религиозного и исторического наследия на территории Армении.

В конце мероприятия участники конференции провели молчаливую акцию. Во время акции были подняты плакаты с лозунгами «Западный Азербайджан - возвращение не благотворительность, а право», «Справедливость начинается с права на возвращение», «Без возвращения деколонизация не завершена», «Положить конец колониализму, восстановить историческую справедливость» и «Самоопределение - это путь к деколонизации».

22:03

Участники международной конференции на тему «Право на возвращение и деколонизация: восстановление запоздалой исторической справедливости», проходящей в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, провели безмолчаливую акцию.

Во время акции участники подняли плакаты, призывающие к обеспечению права на возвращение, завершению процесса деколонизации и восстановлению исторической справедливости.

На плакатах были размещены лозунги: «Западный Азербайджан - возвращение не благотворительность, а право», «Справедливость начинается с права на возвращение», «Без возвращения деколонизация не завершена», «Покончить с колониализмом, восстановить историческую справедливость», «Самоопределение - это путь к деколонизации».

Подобной акцией ее участники привлекли внимание к важности обеспечения права на возвращение в качестве фундаментального права и устранения последствий колониализма.

22:00

Участники международной конференции на тему «Право на возвращение и деколонизация: восстановление запоздалой исторической справедливости», проходившей в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, приняли совместное обращение к Специальным докладчикам ООН.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в обращении, принятом от имени Бакинской инициативной группы и участников международной конференции, за основу были взяты принципы равноправия и самоопределения народов, уважения прав человека и основных свобод Устава ООН.

В документе были упомянуты Всеобщая декларация прав человека, международные пакты о правах человека, а также соответствующие документы ООН, касающиеся права на возвращение, деколонизации и защиты фундаментальных прав.

В обращении вновь подтверждено, что все народы имеют право в соответствии с международным правом свободно определять свой политический статус, свободно осуществлять свое экономическое, социальное и культурное развитие.

Подчеркивалась важность обеспечения безопасного и достойного возвращения на родные и земли предков, а наряду с этим - восстановления имущественных прав, защиты культурного, религиозного и исторического наследия.

В документе выражена обеспокоенность по поводу непоследовательных и избирательных подходов к применению принципов права на возвращение, самоопределения и деколонизации в различных регионах и контекстах. Отмечалась важность мирных, инклюзивных и правовых решений, основанных на международном праве и обеспечивающих содержательное участие общин.

Сообщается, что во время конференции были учтены мнения и беспокойства, высказанные представителями Бакинской инициативной группы, а также общин и организаций, занимающихся вопросами права на возвращение, деколонизации, самоопределения, культурной идентичности и исторической справедливости.

В совместном обращении участники конференции предложили Специальным докладчикам ООН призвать к продолжению поощрения безопасного, добровольного, достойного и устойчивого возвращения пострадавших лиц, включая лиц, проживающих в Западном Азербайджане, на Бонайре, в Арубе и Сен-Мартене или связанных с этими территориями, а также членов общин сикхов, конголезцев, бурундийцев и руандийцев, в качестве важной составной части прочного мира.

В обращении содержался призыв поощрять создание прозрачных и доступных механизмов для реституции жилья, земли и другого имущества, а в случаях, когда это невозможно, - обеспечения адекватной компенсации.

В документе содержится призыв подчеркнуть важность обеспечения защиты документов регистрации актов гражданского состояния, имущественных реестров, архивов и других документов, необходимых для подтверждения факта проживания, собственности, наследственных и семейных связей, и доступа к ним. Было заявлено, что это особенно важно для общин, чьи исторические связи с землей и территориями пострадали в результате колониального господства или других исторических несправедливостей.

В обращении также содержится призыв к созданию эффективных гарантий защиты и охраны азербайджанского культурного, религиозного и исторического наследия на территории Армении, а также культурного, религиозного и исторического наследия Бонайре, Арубы и Сен-Мартена, общин сикхов, конголезцев, бурундийцев и руандийцев.

Участники конференции также выразили желание поощрять проведение содержательных консультаций с пострадавшими лицами и представляющими их организациями в процессах, связанных с возвращением, устойчивыми решениями, миростроительством, самоуправлением и деколонизацией.

Наряду с этим, содержится призыв к беспристрастному и недискриминационному мониторингу условий для возвращения, включая физическую безопасность, доступ к государственным услугам, защиту имущественных прав, культурные и религиозные права, а также гарантии против повторного насильственного перемещения.

В совместном обращении запрошено поощрение укрепления сотрудничества между соответствующими специальными процедурами ООН, договорными органами и другими международными механизмами при рассмотрении вопросов права на возвращение, самоопределения, деколонизации, имущественных прав, культурной идентичности, дискриминации и случаев трансграничных репрессий, затрагивающих соответствующие общины и территории.

В завершение соответствующие механизмы ООН были приглашены уделять должное внимание этим вопросам в своей дальнейшей тематической деятельности, отчетах, консультациях и взаимодействии с государствами и гражданским обществом.

В то же время, прозвучал призыв расширить сотрудничество с представителями Западного Азербайджана, Бонайре, Арубы и Синт-Мартена, а также представителями общин сикхов, конголезцев, бурундийцев и руандийцев, поощрять более широкое сотрудничество в рамках системы ООН по вопросам права на возвращение, деколонизации, самоопределения и устойчивых решений.

19:15

28 сентября в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке проходит международная конференция на тему «Право на возвращение и деколонизация: восстановление запоздалой исторической справедливости».

Мероприятие организовано Бакинской инициативной группой в рамках 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.