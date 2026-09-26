Джейхун Байрамов: Азербайджан привержен многосторонней системе, обеспечивающей реальные результаты - ФОТО
Азербайджан привержен многосторонней системе, которая обеспечивает реальные результаты, региональную стабильность и способствует устойчивому развитию.
Об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов написал в соцсети X.
Он отметил, что выступил на 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке и проинформировал участников о де-факто мирной ситуации и продолжающемся постконфликтном восстановительном процессе после Вашингтонского мирного саммита.
«Подчеркнул лидерство Азербайджана в развитии межрегиональной связанности, переходе на зеленую энергетику, экономической трансформации и климатической деятельности, а также активный вклад в глобальное развитие и многосторонние реформы», – написал глава МИД.
Pleased to address the 81st session of the United Nations General Assembly on the margins of #UNGA81 🇺🇳 in New York.
I informed the Assembly on the de facto peace, our ongoing post-conflict rehabilitation following the Washington Peace Summit.
Highlighted Azerbaijan’s… pic.twitter.com/LgL2lAAgwM — Jeyhun Bayramov (@Bayramov_Jeyhun) September 26, 2026