Джейхун Байрамов: Азербайджан привержен многосторонней системе, обеспечивающей реальные результаты - ФОТО

Азербайджан привержен многосторонней системе, которая обеспечивает реальные результаты, региональную стабильность и способствует устойчивому развитию.

Об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов написал в соцсети X.

Он отметил, что выступил на 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке и проинформировал участников о де-факто мирной ситуации и продолжающемся постконфликтном восстановительном процессе после Вашингтонского мирного саммита.

«Подчеркнул лидерство Азербайджана в развитии межрегиональной связанности, переходе на зеленую энергетику, экономической трансформации и климатической деятельности, а также активный вклад в глобальное развитие и многосторонние реформы», – написал глава МИД.