Кража кабеля на железной дороге привела к сбоям в движении

28 января на железной дороге произошла кража, которая привела к сбоям в работе сигнального оборудования и отклонению поезда Баку-Агстафа от расписания.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на ЗАО «Азербайджанские железные дороги».

Сообщается, что около 19:00 на участках Евлах-Ляки и Ляки-Евлах светофоры показывали красный сигнал. В ходе осмотра территории, проведенного для устранения неисправности, было установлено, что причиной постоянного запрещающего сигнала стало хищение 10-метрового кабеля, питающего светофоры.

В результате поезд Баку-Агстафа прибыл на станцию Евлах с опозданием на 1 час 15 минут, а на станцию Агстафа - с опозданием на 1 час 11 минут.

О происшествии уведомлены правоохранительные органы, ведется расследование.

«Несанкционированное вмешательство в железнодорожную инфраструктуру представляет серьезную угрозу, наносит значительный ущерб, приводит к сбоям в расписании движения поездов и создает угрозу безопасности движения», - отмечают в АЖД.