Министерство труда и пенсий Великобритании (DWP) подтвердило, что причиной недавнего сбоя в работе его информационных систем стала кибератака.

Как передает 1news.az, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление ведомства.

Инцидент был выявлен 26 ноября. В качестве меры предосторожности министерство отключило ряд электронных сервисов, некоторые из которых до сих пор остаются недоступными.

"Совместно с Национальным центром кибербезопасности и правительственным центром координации кибербезопасности мы расследуем попытку несанкционированного доступа к нашим системам. В министерстве разработаны планы реагирования на подобные инциденты, которые были незамедлительно задействованы", - говорится в заявлении.

В ведомстве подчеркнули, что свидетельств компрометации персональных данных не обнаружено, а выплаты пенсий и социальных пособий продолжаются в штатном режиме.