Пакистан отправил военнослужащих армии в Саудовскую Аравию на фоне эскалации на Ближнем Востоке.

Как передает 1news.az, об этом говорится в пресс-релизе Минобороны Пакистана в соцсети Х.

Согласно информации, в церемонии отправки военных приняли участие министр обороны страны Хаваджа Мухаммад Асиф, а также посол Саудовской Аравии в Пакистане Раджех Тами Альбугами, начальник Генштаба армии Пакистана генерал-лейтенант Омер Ахмед Бухари и командующий Лахорским корпусом генерал-лейтенант Мухаммад Умер Башир.

Власти Пакистана заявили, что развертывание войск отражает приверженность страны обеспечению безопасности, суверенитета и территориальной целостности Саудовской Аравии. Военнослужащие будут выполнять поставленные задачи на территории королевства в рамках согласованных обязательств и действующего соглашения о сотрудничестве в сфере обороны.

Отмечается, что миссия направлена на укрепление оборонных возможностей Саудовской Аравии на фоне возникающих угроз безопасности. В Исламабаде также подчеркнули, что Исламабад намерен и впредь поддерживать Эр-Рияд, в том числе в вопросе защиты святынь Харамайн аш-Шарифайн.

Напомним, что 7 августа 2026 года в Мекке Пакистан, Саудовская Аравия и Турция подписали Мекканское соглашение о совместной обороне. Оно предусматривает военное сотрудничество и коллективный ответ при вооруженной агрессии или нападении извне на одно из государств-участников. Первым генеральным секретарем организации сроком на три года назначен генерал-лейтенант пакистанской армии в отставке Нуман Махмуд.

В начале октября стороны договорились о возможности размещения военных сил Пакистана и Турции в Саудовской Аравии исключительно в оборонительных целях.