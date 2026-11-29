Число погибших при обрушении недостроенного шестиэтажного здания в районе Балоч-Колони в пакистанском Карачи достигло 15.

Как передает 1news.az, об этом сообщает газета Dawn.

Отмечается, что в воскресенье спасатели извлекли из-под завалов еще два тела. В пятницу из-под обломков удалось живым извлечь 28-летнего Мухаммада Адиля. По последним данным службы Rescue 1122, два человека по-прежнему числятся пропавшими без вести, поисково-спасательная операция продолжается.

По предварительной информации, здание возводилось незаконно на жилом участке с использованием некачественных строительных материалов. В полиции зарегистрировано дело, в рамках которого расследуются возможные нарушения при строительстве и причастность владельцев, застройщика, архитектора, инженера и подрядчиков.

В рамках данного дела полиция задержала четырех подозреваемых, включая одного из владельцев здания и трех подрядчиков. Постановлением суда они заключены под стражу сроком на пять дней.

Напомним, что обрушение строящегося здания в Карачи произошло 25 ноября. На строительной площадке на тот момент находились более 20 рабочих.