В Гондурасе девять человек погибли при падении автобуса в овраг
Читать на других языках:English
По меньшей мере девять человек погибли, еще 28 получили травмы в результате падения пассажирского автобуса в овраг после столкновения с пикапом в Гондурасе.
Как передает 1news.az, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на пожарную службу страны.
Среди погибших — водитель автобуса, трое мужчин и пять женщин.
По словам одного из спасателей, некоторые пассажиры выпали из автобуса при его падении в овраг.
Автобус транспортной компании Transporte Carolina следовал из столицы страны Тегусигальпы в город Ла-Эсперанса, расположенный примерно в 170 км к западу от нее.
ДТП произошло на крутом извилистом участке автодороги в департаменте Комаягуа.
Причины аварии пока не установлены.
248