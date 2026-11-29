Илон Маск заявил о причастности USAID к гибели множества людей
Американский предприниматель, глава компании SpaceX Илон Маск заявил, что деятельность Агентства США по международному развитию (USAID) привела к гибели многих людей.
Как передает 1news.az, об этом он написал в социальной сети X, комментируя публикацию одного из пользователей платформы.
Автор публикации утверждал, что USAID использовалось в качестве инструмента для смены власти в других странах и вмешательства в выборы.
"Именно так. Они стали причиной гибели многих людей", - написал Маск.
Маск также обвинил агентство в подкупе тысяч журналистов за счет средств американских налогоплательщиков.
Так он прокомментировал публикацию другого пользователя, согласно которой USAID в период руководства Саманты Пауэр оказывало финансовую поддержку более 6,2 тыс. журналистов.
"USAID купило тысячи журналистов за деньги налогоплательщиков", - отметил Маск.
Exactly. They caused a lot of death. — Elon Musk (@elonmusk) November 28, 2026