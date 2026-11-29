Международная федерация футбола (ФИФА) рассматривает возможность упразднения или переименования премии мира, первым лауреатом которой в 2025 году стал президент США Дональд Трамп.

Как передает 1news.az, об этом сообщает газета The New York Times (NYT) со ссылкой на трех высокопоставленных футбольных чиновников.

По данным издания, ФИФА недавно поручила специальному комитету изучить обстоятельства учреждения премии и целесообразность ее дальнейшего существования.

Двое собеседников газеты отметили, что пересмотр концепции награды обусловлен растущей обеспокоенностью тесными связями между президентом ФИФА Джанни Инфантино и Трампом, а также неопределенностью относительно будущих лауреатов премии.

ФИФА объявила об учреждении премии мира 5 ноября 2025 года. Предполагалось, что награда будет ежегодно присуждаться людям, внесшим выдающийся вклад в объединение людей во имя мира.

Первым лауреатом премии стал Дональд Трамп, которому награду вручили 5 декабря 2025 года в ходе жеребьевки чемпионата мира по футболу 2026 года.