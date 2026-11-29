Стоимость токена криптовалютной компании World Liberty Financial (WLF), связанной с президентом США Дональдом Трампом, за два часа упала более чем на 50%.

Как передает 1news.az, об этом сообщает телеканал CNBC.

В ночь с 28 на 29 ноября стоимость криптовалюты снизилась с $0,037 до $0,016.

На фоне обвала компания обвинила криптовалютную биржу Binance в манипулировании рынком. По утверждению WLF, биржа самостоятельно закрыла позиции на покупку и продажу токена, что спровоцировало резкое падение его стоимости.

В Binance заявили, что осведомлены о ситуации и анализируют рыночную активность за указанный период.

Как отмечает телеканал, инцидент произошел спустя месяц после подачи в суд округа Колумбия иска против Трампа и WLF с обвинениями в коррупции, связанной с криптовалютными сделками на сумму свыше $2 млрд.