В 39 провинциях Турции объявлен желтый уровень опасности из-за непогоды
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Главное управление метеорологии Турции опубликовало прогноз погоды на 29 ноября.
Как сообщает 1news.az, в связи с ожидаемым ухудшением погодных условий в 39 провинциях страны, в том числе в Стамбуле и Измире, объявлен желтый уровень опасности.
На большей части территории страны ожидаются дожди, в отдельных районах — сильные ливни и штормовой ветер.
На востоке региона Восточная Анатолия прогнозируются снегопады.
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