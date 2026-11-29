Главное управление метеорологии Турции опубликовало прогноз погоды на 29 ноября.

Как сообщает 1news.az, в связи с ожидаемым ухудшением погодных условий в 39 провинциях страны, в том числе в Стамбуле и Измире, объявлен желтый уровень опасности.

На большей части территории страны ожидаются дожди, в отдельных районах — сильные ливни и штормовой ветер.

На востоке региона Восточная Анатолия прогнозируются снегопады.