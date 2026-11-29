На территории Азербайджана в целом наблюдалась погода без осадков.

Как сообщает 1news.az, об этом говорится в сводке о фактической погоде Национальной службы гидрометеорологии.

Согласно информации на 11:00 воскресенья, в Губе, Гусаре и Нахчыване выпало до 1 мм осадков, в Шамкире, Лерике, Евлахе наблюдался туман, из-за которого видимость сократилась до 500 м.

«Минимальная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составила 10° тепла, в Нахчыванской АР — от 4° мороза до 2° тепла, в низменных районах — 3°, в горных — до 1° тепла», — говорится в сообщении.