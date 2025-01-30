В Азербайджане обсуждают программы поддержки молодежи в вопросе жилья

В обеспечении молодежи жильем существуют определенные недочеты. Необходимо внести изменения в законодательство по ипотеке, добавив в него также людей, работающих в сфере молодежи, и предоставить им определенные льготы.

1news.az со ссылкой на Trend, такое заявление сделал депутат Милли Меджлиса Накиф Хамзаев на заседании парламентского комитета по молодежи и спорту, где обсуждали отчет о деятельности Фонда молодежи Азербайджанской Республики в 2024 году.

Депутат отметил, что существует категория людей, которые не занимаются научной или академической деятельностью, но работают в молодежном секторе. "Вопрос обеспечения их жильем требует пересмотра", - добавил он.