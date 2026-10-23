В армянской оппозиции с энтузиазмом встретили слова Пашиняна о досрочных выборах

Партия «Сильная Армения», лидером которой является российско-армянский олигарх Самвел Карапетян, заявила, что готова к проведению досрочных выборов.

Глава фракции «Сильная Армения» Нарек Карапетян прокомментировал вчерашнее заявление премьера Никола Пашиняна, не исключившего досрочные выборы в парламент с целью принятия новой Конституции Армении в рамках мирной повестки с Азербайджаном. Карапетян уверен, что на этих выборах народ выступит против власти: «Мы готовы. Только день скажите».

В ходе брифинга 22 октября Пашинян не исключил проведения досрочных парламентских выборов с тем, чтобы попытаться получить конституционное большинство (на последних выборах «Гражданский договор» набрал 49,81%) и добиться принятия новой Конституции. «Мы попытаемся убедить наших коллег из оппозиции, что это очень важный и принципиальный вопрос», — сказал премьер, добавив, что если этого сделать не удастся, то правящая в Армении сила пойдет по другим сценариям, включая внеочередные выборы.

Источник: Sputnik Армения