На станции метро «Ази Асланов» завершилась реконструкция тупика - ФОТО

Сегодня на станции «Ази Асланов» ЗАО «Бакинский метрополитен» завершилась реконструкция тупика.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Report, работы по реконструкции проводились в три этапа на участке протяженностью примерно 280 метров.

На предыдущих этапах были завершены ремонтно-восстановительные работы, вдоль боковых стен и пола выполнено торкретирование (нанесение раствора и выравнивание). Также были приняты меры по усилению пола, стен и потолка. Заново возведены перегородки между средними путями.