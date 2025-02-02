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Азербайджан отмечает День молодежи

First News Media08:45 - Сегодня
Азербайджан отмечает День молодежи

Сегодня в Азербайджане отмечается День молодежи.

Днем азербайджанской молодежи 2 февраля был объявлен в соответствии с Указом общенационального лидера Гейдара Алиева, в 1997 году.

Годом ранее в этот день в Баку состоялся I Форум молодежи, собравший до 2 тысяч представителей молодого поколения из всех регионов страны.

После 2003 года направление развития государственной молодежной политики еще более совершенствовалось на основе существующих традиций. Были приняты важные государственные программы, направленные на поддержку азербайджанской молодежи, утверждена Стратегия развития азербайджанской молодежи. В рамках госпрограмм, принятых соответствующими распоряжениями Президента Ильхама Алиева, наша молодежь получила возможность получать образование в престижных высших учебных заведениях мира.

День молодежи еще раз акцентирует внимание на важности грамотного развития молодого поколения. Именно благодаря такому подходу, молодежь, сформировавшаяся за последние 20 лет, выполнила основную миссию в Отечественной войне, в Великой Победе.

Героические дети Родины, храбро сражавшиеся против агрессора и оккупанта в рядах доблестной Азербайджанской армии, золотыми буквами вписали свои имена в новейшую историю нашего народа.

Сегодня, будучи гордыми гражданами государства-победителя, восстановившего свою территориальную целостность и суверенитет, наша молодежь с большим воодушевлением участвует в возрождении освобожденных от оккупации территорий, в восстановлении жизни на наших исконных землях, в процессе Великого возвращения.

С Днем молодежи, Азербайджан!

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