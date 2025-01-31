 Украина изучит возможность транзита газа в Европу из Азербайджана | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Экономика

Украина изучит возможность транзита газа в Европу из Азербайджана

First News Media09:10 - Сегодня
Украина изучит возможность транзита газа в Европу из Азербайджана

Власти Украины начали изучать возможность транзита газа в Европу из Азербайджана, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в эфире телеканала ТА3.

Как отметил словацкий премьер, украинская сторона выразила готовность рассмотреть такую перспективу под «огромным давлением», оказываемым Братиславой на президента Владимира Зеленского.

Самым разумным решением для Европы он назвал возобновление отправки Украиной российского топлива. Фицо заявил о катастрофических последствиях после решения украинских властей остановить транзит. Он предупредил, что это уже отражается на цене газа для европейских потребителей.

Во второй половине декабря президент РФ Владимир Путин заявил, что Украина перекрыла поставки российского газа для европейской стороны. Тогда же президент Украины Владимир Зеленский уведомил, что Киев не собирается продлевать транзит российского газа.

На этой неделе цена газа в Европе в ходе биржевых торгов превышала $550 за 1 тыс. кубометров. Такого показателя цена на голубое топливо достигла впервые с 15 ноября 2023 года. Если смотреть динамику за 29 января, то стоимость за день выросла на 6%.

Источник: Gazeta.ru

Поделиться:
141

Актуально

Xроника

Ильхам Алиев утвердил Госпрограмму по улучшению транспортной инфраструктуры ...

Общество

В Азербайджане произошло землетрясение

Экономика

Украина изучит возможность транзита газа в Европу из Азербайджана

Общество

В Баку планируется строительство 51 новой станции метро

Экономика

Украина изучит возможность транзита газа в Европу из Азербайджана

SOCAR начинает транзит добываемой в Казахстане сырой нефти

Посольство Великобритании: Новый торговый посланник укрепит экономические связи с Баку

Азербайджан и Турция обсудили сотрудничество в сфере возобновляемой энергетики - ФОТО

Выбор редактора

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Ильхам Алиев дал интервью гендиректору информагентства «Россия сегодня» - ФОТО - ВИДЕО

Гейдар Алиев и борьба за Карабах с советских времен до эпохи независимости

Новости для вас

Состоялось заседание Экономического совета - ФОТО

Украина изучит возможность транзита газа в Европу из Азербайджана

Коллекции золотых и серебряных монет ЗАО AzerGold в очередной раз были выставлены в Швейцарии - ФОТО

ЕК может обсудить с Киевом транзит газа из Азербайджана через Украину

Последние новости

Омбудсмен Азербайджана направила открытое письмо организации Human Rights Watch

Сегодня, 09:32

В Азербайджане произошло землетрясение

Сегодня, 09:16

Украина изучит возможность транзита газа в Европу из Азербайджана

Сегодня, 09:10

Спасатели обнаружили тела 40 погибших в авиакатастрофе в Вашингтоне

Сегодня, 09:05

Трамп заявил о вине пилота вертолета в вашингтонской авиакатастрофе

Сегодня, 00:00

На трассе Баку-Губа перевернулся автомобиль, пострадали 7 человек - ОБНОВЛЕНО

30 / 01 / 2025, 23:53

Илон Маск раскрыл дату запуска роботакси Tesla

30 / 01 / 2025, 23:40

Председатель парламента ТРСК принял депутатов Милли Меджлиса Азербайджана

30 / 01 / 2025, 23:20

Азербайджанский теннисист выиграл медаль на международном турнире

30 / 01 / 2025, 23:00

В Баку модернизируют транспортную развязку «20 Января»

30 / 01 / 2025, 22:40

На прилегающих к Баку территориях будет восстановлен ряд ж/д линий

30 / 01 / 2025, 22:20

В город Хырдалан будут проложены новые дороги

30 / 01 / 2025, 21:40

В Азербайджане будет организовано использование школьных автобусов

30 / 01 / 2025, 21:20

В Баку планируется строительство 51 новой станции метро

30 / 01 / 2025, 21:00

Рассмотрены обращения, поступившие в ЦИК Азербайджана в связи с муниципальными выборами

30 / 01 / 2025, 20:45

Лондон предупредил британские компании о возможных проблемах при экспорте в Армению из-за санкций в отношении РФ

30 / 01 / 2025, 20:38

Ильхам Алиев утвердил Госпрограмму по улучшению транспортной инфраструктуры Баку и прилегающих территорий на 2025-2030 годы

30 / 01 / 2025, 20:25

МИД Азербайджана ответил французскому министру

30 / 01 / 2025, 20:15

Обсуждены возможности азербайджано-пакистанского сотрудничества в сфере транспорта

30 / 01 / 2025, 20:00

В Баку произошло два пожара

30 / 01 / 2025, 19:45
Все новости
Культура вождения: перестанут ли бакинские водители сигналить без повода? - ВИДЕО
1news TV

Культура вождения: перестанут ли бакинские водители сигналить без повода? - ВИДЕО

Сигналящие водители остаются распространенной проблемой улиц Баку. Далекие от культуры вождения, они нарушают общественный порядок и создают лишний шум в23 / 01 / 2025, 15:25
2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

20 / 12 / 2024, 16:19
МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

04 / 10 / 2024, 11:00
Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

30 / 08 / 2024, 17:55
ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО

ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО

09 / 08 / 2024, 09:31
Елена Эйвазлы-Сидоренко: о тяжелом детстве, подставах на телевидении и Школе блогеров - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Елена Эйвазлы-Сидоренко: о тяжелом детстве, подставах на телевидении и Школе блогеров - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

06 / 08 / 2024, 09:50