Еще 6 ГЭС строятся в Кяльбаджаре, Лачине и Агдере

В соответствии с Распоряжением главы государства о преобразовании Карабаха и Восточного Зангезура в зону «зеленой энергетики», в настоящее время ОАО «АзерЭнержи» строит 6 гидроэлектростанций общей мощностью 37,5 мегаватт.

Как сообщили в ОАО «АзерЭнержи», в Кяльбаджарском районе «Текегая» мощностью 7,7 мегаватт, «Агчай» - мощностью 3 мегаватта, «Чайкенд» - мощностью 5 мегаватт, в Лачинском районе «Шейланлы» мощностью 4 мегаватта, «Ашагы Малыбей» - мощностью 3,1 мегаватт, а в Агдеринском районе строится гидроэлектростанция «Гозлукерпю» мощностью 14,7 мегаватт. Для каждой из этих 6 ГЭС отдельно строятся водозаборы и прокладываются деривационные трубы на общую протяженность 40 километров для снабжения станций водой.

Планируется за год производить 110 миллионов киловатт-часов «зеленой энергии» на 6 гидроэлектростанциях, тем самым, экономя 24 миллиона кубометров газа и предотвращая выброс в атмосферу 44 тысяч тонн углекислого газа.

Эти 6 станций планируется ввести в эксплуатацию в первой половине 2025 года.

Кроме того, завершено строительство еще 5 гидроэлектростанций - «Ашагы Венг» и «Надирханлы» в Кяльбаджарском районе, а также «Мирик», «Агбулаг» и «Агбулаг-1» в Лачинском районе.

Источник: АЗЕРТАДЖ