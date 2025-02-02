В Тбилиси митингующие частично перекрыли выезд из города

Участники митинга у торгового центра "Тбилиси молл" частично перекрыли выезд из грузинской столицы.

Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Митингующих несколько сотен человек. Они в основном были сосредоточены у центрального входа в ТЦ, однако позже решили устроить шествие вдоль дороги, что вызывало частичное ее перекрытие. Возле торгового центра стянуты наряды полиции. Стычек протестующих с полицией нет. Время от времени слышны антиправительственные лозунги. В митинге участвуют и представители оппозиции.

МВД Грузии ранее распространило заявление, в котором еще раз предупредило участников акции о том, что въезд в Тбилиси является стратегической дорогой международного значения, блокировка которой повлечет уголовное наказание. Сам торговый центр работает в обычном режиме.

Источник: ТАСС