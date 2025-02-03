Предприниматели развивают свой бизнес с помощью льготных финансовых механизмов государства

Механизмы финансовой поддержки государства играют ключевую роль в поддержке субъектов предпринимательства, осуществляющих деятельность в приоритетных секторах экономики.

Финансовые механизмы Фонда Развития Предпринимательства, действующего в направлении поддержки развития предпринимательства в Азербайджане, в особенности малого и среднего бизнеса, являются одними из основных инструментов реализации государственной политики по укреплению деловой среды в стране. В частности, механизм льготного кредитования это один из ключевых финансовых механизмов, к которому предприниматели обращаются для расширения своего бизнеса. В 2024 году число субъектов предпринимательства, воспользовавшихся данным механизмом, значительно возросло.

Рост числа предпринимательских субъектов, воспользовавшихся льготными кредитами

В 2024 году количество субъектов предпринимательства, которым Фонд Развития Предпринимательства предоставил льготные кредиты, увеличилось на 74,7% по сравнению с 2023 годом, достигнув 5722. Сумма выданных кредитов также увеличилась на 28%, составив 248,1 миллиона манатов.

Финансирование приоритетных секторов экономики на льготных условиях

С целью эффективного размещения средств Фонда в 2024 году промышленность (в том числе аграрная переработка), сельское хозяйство, логистика, создание складских комплексов, туризм, рыболовство и аквакультура (в том числе аквапоника), зеленое финансирование, развитие средств массовой информации, медицина, образование и проекты в сфере услуг были определены как приоритетные направления. 53,3% от общего объема выданных Фондом льготных кредитов были направлены на производство сельскохозяйственной продукции, 38,1% — на производство и переработку промышленной продукции (в том числе аграрной переработки), 6,1% — на сферу услуг, 2,1% — на туризм и 0,4% — на рыболовство и аквакультуру.0

Поддержка микро, малого и среднего бизнеса

Доступ к льготным финансовым ресурсам имеет ключевое значение для обеспечения устойчивости и развития микро-, малых и средних предпринимательских субъектов. Государственные механизмы поддержки применяемые в этой области, создают благоприятные условия для финансирования таких предпринимателей и стимулируют расширение их деловой активности. В 2024 году 99,8% проектов, финансируемых Фондом, и 93,4% выделенной суммы льготных кредитов пришлись на микро-, малые и средние предпринимательские субъекты.

Поддержка предпринимательских субъектов в регионах

Льготные кредиты способствуют развитию предпринимательства, созданию новых рабочих мест и увеличению экономической активности в регионах. В 2024 году значительная часть государственных льготных средств была направлена на проекты, способствующие развитию регионов. Так, в прошлом году 94,7% проектов, финансируемых Фондом с использованием механизма льготных кредитов, а также 72% от общего объема выданных льготных кредитов пришлись на регионы.

Поддержка предпринимательских субъектов на территориях, освобожденных от оккупации

В прошлом году основное внимание было сосредоточено на восстановлении экономической активности и ускорении привлечения инвестиций в эти территории. С февраля 2024 года в рамках механизма "Поддержка предпринимателей, действующих на освобожденных от оккупации территориях", государство начало предоставлять гарантии по кредитам, для предпринимателей, реализующих инвестиционные проекты на этих территориях, в размере до 90% от суммы кредита, выданного банками и небанковскими кредитными учреждениями. Кроме того, 10% пункта годовой процентной ставки по этим кредитам субсидируется государством на срок до 36 месяцев, а также применяется льготный период до 36 месяцев, но не превышающий половины срока кредита. В 2024 году, на основе обращений предпринимателей в рамках механизма гарантий и субсидий, были выданы государственные гарантии в размере 19,2 миллиона манатов, которые обеспечили финансирование 12 проектов на общую сумму 23,4 миллиона манатов. Также было утверждено предоставление субсидий по этим кредитам в размере 6,2 миллиона манатов. Проекты, финансируемые через этот механизм Фонда, охватывают такие отрасли, как промышленность, услуги, туризм и сельское хозяйство. Эти проекты реализуются в Шуше, Ханкенди, Агдаме, Джебраиле и Ходжалы и способствуют развитию экономики.

Кроме того, с целью оперативного приема заявок по указанному механизму была внедрена информационная система «Электронный кредит и гарантия», доступная для предпринимателей. Теперь предприниматели могут подавать свои заявки через эту систему, не обращаясь в кредитные учреждения.

В рамках стимулирования предпринимательской деятельности на освобожденных от оккупации территориях, помимо механизма гарантий и субсидий, были продолжены мероприятия по поддержке через механизм льготных кредитов. В течение прошлого года в рамках реализации 3-x проектов на этих территориях было выделено льготных кредитов на общую сумму 8,1 миллиона манатов.

Просвещение и продвижение субъектов предпринимательства

В течение 2024 года Фонд продолжал просветительскую деятельность в направлении повышения доступа к финансовым ресурсам субъектов предпринимательства, преимущественно в регионах, предоставляя на регулярных встречах с предпринимателями подробную информацию о льготных финансовых механизмах государства. Также, Фонд принял участие в 10 выставках и конференциях, организованных государственными и частными учреждениями.

Для целей увеличения финансирования предпринимателей, работающих в таких сферах, как промышленность, переработка сельскохозяйственной продукции и реализация зеленых проектов, был проведен конкурс «Поддержка промышленных и зеленых проектов» среди представителей уполномоченных кредитных организаций, сотрудничающих с Фондом. В рамках этого конкурса в 2024 году за счет средств Фонда было профинансировано 311 проектов на сумму около 66 миллионов манатов.