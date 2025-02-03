В одном из поселков Баку временно не будет электричества

3 февраля с 10:00 до 15:00 в связи с проведением ремонтных работ в поселке Зых Сураханского района Баку будет временно ограничена подача электроэнергии.

Как сообщает пресс-служба ОАО «Азеришыг», в этот период планируется замена электропроводов на воздушных линиях №1 и №2, питающих данный населенный пункт, передает 1news.az.

В связи с этим возможны перебои с энергоснабжением в указанное время.

После завершения реконструкции в этом районе будет обеспечено более качественное энергоснабжение.