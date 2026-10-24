Боец MMA Пенго Боссио Ванги погиб при теракте под Парижем: задержана мать подозреваемого - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

После теракта под Парижем задержаны три человека из окружения главного подозреваемого, включая его мать.

Как передает 1news.az, об этом сообщают французские медиа.

Продлен срок ареста под стражей самого 39-летнего стрелка, который вчера из автомобиля открыл огонь по прохожим, в результате чего один человек погиб, пятеро ранены. Среди раненых 12-летняя девочка, которая получила восемь пулевых ранений.

При этом не уточняется на какой срок продлен его арест. В отношении подозреваемого проводятся токсикологические экспертизы.

Вчера во время его ареста при нем обнаружее кокаин, газовые баллончики и пистолет-пулемет Sten MK II.

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал инцидент заранее спланированным террористическим актом на почве расовой и религиозной ненависти.

10:30

Французский боец смешанных единоборств (MMA) Пенго Боссио Ванги погиб в возрасте 26 лет в результате стрельбы в коммуне Трапп под Парижем.

Как передает 1news.az, об этом сообщил клуб спортсмена Atch Academy.

«С огромной скорбью и глубоким потрясением сообщаем, Atch Academy узнал о кончине Пенго, погибшего сегодня в Траппе во время теракта, потрясшего нашу страну», — говорится в сообщении клуба в Instagram.

Ранее премьер-министр Франции Себастьен Лекорню сообщил, что один человек погиб и еще четверо получили ранения в результате стрельбы в коммуне Трапп (департамент Ивелин). Нападавший расстреливал прохожих из окна автомобиля в нескольких кварталах, в том числе рядом с детской площадкой. Полиция смогла оперативно задержать подозреваемого, им оказался 39-летний местный житель.