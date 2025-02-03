 Амман проводит региональное подготовительное заседание к Всемирной конференции в Баку | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Экономика

Амман проводит региональное подготовительное заседание к Всемирной конференции в Баку

First News Media23:20 - 03 / 02 / 2025
Амман проводит региональное подготовительное заседание к Всемирной конференции в Баку

Сегодня в Аммане начало работу региональное заседание по арабским государствам. Оно направлено на подготовку к Всемирной конференции по развитию телекоммуникаций, которая пройдет в Баку 17-28 ноября.

Как сообщает сайт əl-Məmləkə, заседание проходит в рамках форума регионального развития и продлится до 5 февраля. Мероприятие является платформой для обмена мнениями и опытом между специалистами из государств-членов Международного союза электросвязи (МСЭ). На заседании также будут обсуждены вопросы развития сферы ИКТ, вызовы, с которыми сталкиваются страны-члены в этой области.

Итоги региональных подготовительных заседаний будут обобщены и представлены на обсуждение рабочей группы по развитию Всемирной телекоммуникации.

Отметим, что проведение Азербайджаном Всемирной конференции по развитию телекоммуникаций было подтверждено на ежегодной сессии Совета МСЭ, состоявшейся в июне прошлого года в Женеве.

Поделиться:
177

Актуально

Общество

В МВД опровергли информацию об установке блокпостов у границы с Россией

Общество

В Баку подешевело мясо - ВИДЕО

Общество

Бакинский аэропорт готовится к строительству нового терминального комплекса

Политика

Лавров провел встречу с послами стран-членов СНГ

Экономика

Амман проводит региональное подготовительное заседание к Всемирной конференции в Баку

Предприниматели развивают свой бизнес с помощью льготных финансовых механизмов государства

Госбюджет Азербайджана в январе исполнен с превышением прогноза

Названы основные направления инвестиций Азербайджана в экономику Пакистана

Выбор редактора

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Ильхам Алиев дал интервью гендиректору информагентства «Россия сегодня» - ФОТО - ВИДЕО

Гейдар Алиев и борьба за Карабах с советских времен до эпохи независимости

Новости для вас

Азербайджан и Турция обсудили сотрудничество в сфере возобновляемой энергетики - ФОТО

BP ожидает первый газ низкого давления с месторождения Шахдениз в середине 2029 года

Госбюджет Азербайджана в январе исполнен с превышением прогноза

ЕК может обсудить с Киевом транзит газа из Азербайджана через Украину

Последние новости

Госсекретарь США объявил себя исполняющим обязанности директора USAID

Сегодня, 00:00

Трамп распорядится о выходе США из Совета ООН по правам человека

03 / 02 / 2025, 23:40

Амман проводит региональное подготовительное заседание к Всемирной конференции в Баку

03 / 02 / 2025, 23:20

Принята стратегия развития АФФА

03 / 02 / 2025, 23:00

Назначен новый генеральный секретарь АФФА

03 / 02 / 2025, 22:40

Ялчин Рафиев принял участие в заседании ОЭС в Иране

03 / 02 / 2025, 22:20

Азербайджан представлен на заседании таможенных экспертов в Астане

03 / 02 / 2025, 22:00

В Баку подешевело мясо - ВИДЕО

03 / 02 / 2025, 21:40

В МВД опровергли информацию об установке блокпостов у границы с Россией

03 / 02 / 2025, 21:20

Самолет, летевший по маршруту Гонконг-Лондон, запросил вынужденную посадку в Баку

03 / 02 / 2025, 21:00

Азербайджан на первом рейтинговом турнире года представят 26 борцов

03 / 02 / 2025, 20:40

Начался апелляционный суд по делу о хищениях на 143 млн. манатов в Минобороны

03 / 02 / 2025, 20:20

Азербайджан примет участие в музыкальном конкурсе «Интервидение-2025» в Москве

03 / 02 / 2025, 20:00

Илон Маск заинтересовался загадочным объектом на Марсе

03 / 02 / 2025, 19:45

Обсуждены вопросы военного сотрудничества между Азербайджаном и Казахстаном - ФОТО

03 / 02 / 2025, 19:30

В ЦИК Азербайджана после муниципальных выборов поступили 20 обращений

03 / 02 / 2025, 19:15

Продлен срок выплаты надбавки к зарплате медработников, участвующих в мерах по борьбе с COVID-19

03 / 02 / 2025, 19:01

Бакинский аэропорт готовится к строительству нового терминального комплекса

03 / 02 / 2025, 18:45

Лавров провел встречу с послами стран-членов СНГ

03 / 02 / 2025, 18:30

Шесть азербайджанских боксеров примут участие в международном турнире в Сербии

03 / 02 / 2025, 18:16
Все новости
Культура вождения: перестанут ли бакинские водители сигналить без повода? - ВИДЕО
1news TV

Культура вождения: перестанут ли бакинские водители сигналить без повода? - ВИДЕО

Сигналящие водители остаются распространенной проблемой улиц Баку. Далекие от культуры вождения, они нарушают общественный порядок и создают лишний шум в23 / 01 / 2025, 15:25
2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

20 / 12 / 2024, 16:19
МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

04 / 10 / 2024, 11:00
Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

30 / 08 / 2024, 17:55
ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО

ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО

09 / 08 / 2024, 09:31
Елена Эйвазлы-Сидоренко: о тяжелом детстве, подставах на телевидении и Школе блогеров - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Елена Эйвазлы-Сидоренко: о тяжелом детстве, подставах на телевидении и Школе блогеров - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

06 / 08 / 2024, 09:50