Амман проводит региональное подготовительное заседание к Всемирной конференции в Баку

Сегодня в Аммане начало работу региональное заседание по арабским государствам. Оно направлено на подготовку к Всемирной конференции по развитию телекоммуникаций, которая пройдет в Баку 17-28 ноября.

Как сообщает сайт əl-Məmləkə, заседание проходит в рамках форума регионального развития и продлится до 5 февраля. Мероприятие является платформой для обмена мнениями и опытом между специалистами из государств-членов Международного союза электросвязи (МСЭ). На заседании также будут обсуждены вопросы развития сферы ИКТ, вызовы, с которыми сталкиваются страны-члены в этой области.

Итоги региональных подготовительных заседаний будут обобщены и представлены на обсуждение рабочей группы по развитию Всемирной телекоммуникации.

Отметим, что проведение Азербайджаном Всемирной конференции по развитию телекоммуникаций было подтверждено на ежегодной сессии Совета МСЭ, состоявшейся в июне прошлого года в Женеве.