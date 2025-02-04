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Пашинян начал борьбу с мученичеством – осталось объявить победу

First News Media13:25 - Сегодня
Пашинян начал борьбу с мученичеством – осталось объявить победу

Есть силы, ключевым инструментом которых является следующее: сделать невозможным нашу самостоятельную жизнь в нашей среде, чтобы мы были управляемыми.

Об этом заявил премьер-министр Никол Пашинян на встрече с представителями армянской общины США.

По его словам, его недавнее заявление о «геноциде армян», которое произвело фурор, касается именно этого, и он к такому заключению пришел, будучи премьер-министром.

«У меня такой же разговор с самыми разными руководителями, которые говорят следующее: «Знаете, что? В этом мире у всех своя роль, ваша роль - быть мучениками».

Люди, зачем вы разволновались? Мы понимаем, что мы стали мучениками, что во многих случаях вы помогли нам стать мучениками, но мы больше не хотим быть мучениками, мы хотим быть обычным народом. Мы хотим, чтобы в Армении обычный человек жил обычной жизнью, а не был в роли представителя народа-мученика.

Думаю, что это очень важный вопрос, и мы должны обсудить его на национальном уровне, и я не хочу, чтобы это было нашей исторической миссией, нашей ролью, нашим местом в этом мире. Мы будем бороться изо всех сил, чтобы не быть мучениками.

Это то изменение в риторике, которое происходит, и я считаю, что превращение этой риторики в реальность является исторической миссией. Мы будем бороться, чтобы выполнить эту миссию», - сказал Пашинян.

Источник: news.am

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