Торговая война в мире будет нарастать, Турция просчитывает риски – Эрдоган

Торговая война в мире будет нарастать, Турция просчитывает риски и предпринимает соответствующие шаги.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Как отметил турецкий лидер, сегодня международная система переживает болезненный период.

«Мы следим за дебатами. Борьба в торговой войне будет нарастать. Турция просчитывает риски и предпринимает соответствующие шаги. Мы пересматриваем нашу дорожную карту в области экономики и торговли, согласовываем наши средне- и долгосрочные цели», – заявил Эрдоган на заседании по продвижению национальной стратегии занятости.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал указы о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая.

Тарифы в размере 25% вводятся в отношении всех товаров из Канады, кроме энергоресурсов (на них ставка составит 10%).

На товары из КНР вводятся тарифы в размере 10% дополнительно к тем, что уже действуют в отношении китайского импорта в США.

Против товаров из Мексики размер пошлин составит также 25%, однако 3 февраля Трамп объявил об их временной приостановке на месяц для проведения переговоров с властями страны.

Источник: РИА Новости