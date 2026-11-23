Военная разведка Армии обороны Израиля предупредила премьер-министра Биньямина Нетаньяху, что самостоятельный удар по Ирану может привести к масштабной эскалации и одновременному открытию нескольких фронтов.

Об этом сообщает The Times of Israel.

По данным издания, предупреждение прозвучало на закрытом совещании с участием Нетаньяху и представителей служб безопасности, состоявшемся на прошлой неделе. Согласно оценке военной разведки, ответные действия могут затронуть не только Ливан и «Хезболлу», но также Сирию и сектор Газа.

Эта оценка отличается от предположений Нетаньяху и главы МОССАД Романа Гофмана, которые, как сообщается, рассчитывают на возможность проведения ограниченной военной операции продолжительностью от трех до пяти дней.