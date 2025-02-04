Микаил Джаббаров встретился с руководителем миссии МВФ по Азербайджану - ФОТО

Министр экономики Микаил Джаббаров провел встречу с делегацией Международного Валютного Фонда (МВФ), возглавляемой руководителем миссии МВФ по Азербайджану Анной Бордо.

Делегация международной организации была представлена информация о показателях экономического роста, инфляции, импорта и экспорта, а также о вызовах в финансовом секторе.

В ходе встречи были представлены результаты деятельности миссии МВФ в Азербайджан.

Стороны обсудили вопросы повышения роли частного сектора в диверсификации экономики и обеспечении устойчивых финансовых возможностей, налоговые реформы, государственно-частное партнерство, усиления прозрачности, мер по борьбе с изменением климата и усовершенствовании деятельности государственных предприятий.