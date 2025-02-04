Reuters: Азербайджанский самолет был поражен российской системой ПВО «Панцирь-С»

Азербайджанский пассажирский самолет, потерпевший крушение в декабре после перенаправления из России в Казахстан, был поражен российской системой ПВО «Панцирь-С», сообщил во вторник агентству Reuters источник в правительстве Азербайджана.

«Азербайджанская сторона располагает фрагментом ракеты комплекса «Панцирь-С», который был извлечен из обломков самолета и идентифицирован в ходе международной экспертизы», — заявил источник.