Бельгия поздравила Азербайджан по случаю Дня восстановления независимости
Бельгия поздравила Азербайджан по случаю 35-й годовщины восстановления государственной независимости.
Как сообщает 1news.az, об этом говорится в публикации бельгийского посольства в Баку в соцсети Х.
"Посольство Бельгии поздравляет народ Азербайджана с 18 Октября - Днем восстановления независимости!
Желаем Азербайджану и его народу мира, процветания и благополучия!" - говорится в публикации.
The Embassy of Belgium congratulates the people of Azerbaijan on 18 October — the Day of Restoration of Independence. We wish Azerbaijan and its people peace, well-being and prosperity! 🇧🇪🇦🇿 @AzerbaijanMFA https://t.co/eTUk392YSN — Embassy of Belgium in Baku (@BelgiuminBaku) October 18, 2026
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