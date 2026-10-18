Посол Британии надеется на дальнейшее укрепление партнерства с Азербайджаном
Посол Великобритании в Баку Данкан Норман поздравил Азербайджан по случаю Дня восстановления независимости.
Как сообщает 1news.az, соответствующий пост дипломат опубликовал в своем Х-аккаунте.
"Сегодня Азербайджан отмечает 35-ю годовщину восстановления государственной независимости. Сердечно поздравляю азербайджанский народ и желаю дальнейшего укрепления партнерства между нашими странами в предстоящие годы!" - отметил посол.
Bu gün Azərbaycan Dövlət Müstəqilliyinin Bərpasının 35-ci ildönümünü qeyd edir. Azərbaycan xalqını ürəkdən təbrik edir, ölkələrimiz arasında tərəfdaşlığın qarşıdakı illərdə daha da möhkəmlənməsini arzulayıram! 🇬🇧🤝🇦🇿 — Duncan Norman (@DNormanFCDO) October 18, 2026
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