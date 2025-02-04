«S&P Global Ratings» подтвердило рейтинг банков Азербайджана

Международное рейтинговое агентство «S&P Global Ratings» подтвердило рейтинг азербайджанских банков.

Согласно информации, основной рейтинг местных банков сохранился на уровне «bb-».

S&P отметило, что банковский сектор Азербайджана пользуется благоприятными макроэкономическими условиями в результате роста кредитного спроса и улучшения качества активов на фоне высоких цен на сырьевые товары.

Так, цены на нефть и уровень экономического роста положительно повлияли на рост кредитного портфеля банковского сектора в Азербайджане: «В 2024 году в результате увеличения розничных и корпоративных кредитов кредитный портфель сектора расширился почти на 20%. Мы ждем, что инвестиции в инфраструктуру и снижение ключевой ставки приведут к двузначному росту кредитного портфеля в 2025-2026 годах».

Рейтинговое агентство сообщило, что по состоянию на конец 2024 года кредиты, предоставленные азербайджанскими банками строительному сектору, составляют около 5%, а ипотечные кредиты - 15% от общего кредитного портфеля. Ограниченное финансирование этих секторов банками способствует снижению возможных рисков.

S&P добавило, что в 2024 году цены на недвижимость в Азербайджане выросли на 10-15%, а в 2025 году рост цен на недвижимость прогнозируется менее чем на 10%.

Источник: АПА