Отец погибшей в авиакатастрофе Хокумы Алиевой требует самого жесткого наказания для виновных

Министерство транспорта Казахстана опубликовало предварительный отчет о крушении пассажирского самолета типа Embraer E-190 авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» (AZAL), произошедшем неподалеку от казахстанского города Актау.

В документе подтверждается, что перед катастрофой воздушное судно подверглось внешнему воздействию.

Как сообщает 1news.az, источник в правительстве Азербайджана раскрыл агентству Reuters новые подробности о происшествии. Согласно информации, самолет был поражен российской системой противовоздушной обороны (ПВО).

«Азербайджанская сторона получила фрагмент ракеты комплекса «Панцирь-С», который был извлечен из обломков самолета и идентифицирован в ходе международной экспертизы», — сообщил источник.

В числе погибших в результате трагедии стюардесса Хокума Алиева. Ей, а также пилотам Игорю Кшнякину и Александру Кальянинову посмертно было присвоено звание «Национальный герой Азербайджана».

Отец Хокумы Алиевой, Джалил Алиев, в интервью Modern.az выразил желание добиться самой строгой меры наказания для тех, кто виновен в сбитии самолета.

«Правительство сделает все возможное. Если меня вызовут в суд, я буду требовать самого жесткого наказания. Мне интересно, почему и зачем они сбили наш самолет. Родитель готов отдать свою жизнь за своего ребенка. Хотел бы, чтобы тем, кто ответственен, вынесли смертный приговор», — заявил он.

Напомним, что утром 25 декабря 2024 года самолет авиакомпании AZAL, выполнявший рейс Баку - Грозный №J2-8243, потерпел крушение. На борту находились 67 человек, включая 5 членов экипажа (37 граждан Азербайджана, 16 — России, 6 — Казахстана, 3 — Кыргызстана). По последним данным, в авиакатастрофе погибли 38 человек, в том числе 3 члена экипажа, включая двух пилотов.