В аэропорту Стамбула изъяли 132 контрабандные игрушки Labubu

В ходе операций, проведённых Министерством торговли Турции в стамбульском аэропорту имени Сабихи Гёкчен, было изъято 132 игрушки "Labubu", передают местные СМИ.

Попытка провезти эти игрушки контрабандой без подачи таможенной декларации была пресечена.

Двое пассажиров, прибывших в аэропорт Сабиха Гёкчен, были взяты под контроль после проведения анализа рисков. После того как они прошли через "зелёный коридор", обозначающий "У меня нет предметов, подлежащих декларированию", в их багаже были обнаружены 132 упомянутые игрушки.