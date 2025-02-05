Будут захоронены еще трое шехидов Первой Карабахской войны, личность которых установлена - ФОТО

Будут захоронены еще трое шехидов, считавшихся пропавшими без вести в Первой Карабахской войне, личность которых установлена.

Об этом сообщает Госкомиссия по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан АР.

7 февраля Мамедов Тарлан Фикрет оглу будет предан земле в Шехидляр хиябаны в городе Евлах, Гулиев Мушфиг Ибрагим оглу - на кладбище в селе Хоровлу Джебраильского района, а Тагиев Эльшан Губад оглу - на кладбище села Сеидсадыглы Сальянского района.

Все трое шехидов, которые будут преданы земле, были военнослужащими.