Казахстанский отчет по крушению самолета AZAL ограничивает поле для маневров Москвы

Министерство транспорта Казахстана накануне опубликовало предварительный отчет, который в значительной степени проливает свет на причины крушения вблизи Актау 25 декабря самолета «Азербайджанских авиалиний» (AZAL) Embraer-190, выполнявшего рейс Баку-Грозный.

Документ не оставляет сомнений в том, что самолет потерпел крушение вследствие оказанного на него внешнего воздействия, а именно - попадания в фюзеляж инородных предметов, выведших из строя систему управления воздушного судна.

В отчете представлены фотографии и график, содержащие доказательства повреждений гидравлических систем до столкновения с земной поверхностью.

Следствием данных повреждений будет потеря гидравлической жидкости/давления, что делает невозможным управление самолетом.

Зафиксированы также повреждения проводки механизма управления стабилизатором (триммер тангажа).

Большинство повреждений находятся в киле и стабилизаторе. Визуальный осмотр повреждений показывает, что некоторые из них сквозные, в то время как другие являются несквозными/глухими повреждениями, говорится в отчете.

Комиссией по расследованию крушения в присутствии уполномоченных представителей Бразилии как страны - производителя самолета, Азербайджана - страны, которой принадлежал борт, и правоохранительных органов Казахстана, где он потерпел крушение, проведены действия по извлечению посторонних объектов, которые могли сохраниться в глухих повреждениях, для направления их на дополнительную судебную экспертизу. В результате из глухих повреждений было извлечено большое количество посторонних объектов.

Как можно убедиться из фотографий, извлеченные из воздушного судна инородные предметы мало напоминают фрагменты птиц, на версии столкновения с которыми так усердно настаивала российская сторона. Также фотографии наглядно демонстрируют несостоятельность версии взрыва внутри самолета какого-то газового баллона.

Баку обладает информацией о том, что пассажирский борт подвергся атаке в воздушном пространстве России. По этому поводу источник в правительстве Азербайджана заявил агентству Reuters, что самолет был поражен российской системой ПВО: «Азербайджанская сторона располагает фрагментом ракеты комплекса «Панцирь-С», который был извлечен из обломков самолета и идентифицирован в ходе международной экспертизы».

В отчете казахстанского Минтранса расшифровка переговоров экипажа воздушного судна с диспетчерами приводится не полностью. Поэтому до сих пор остается не ясным, почему экипаж решил лететь именно в Актау. Однако даже опубликованного фрагмента переговоров достаточно для того, чтобы восстановить хронологию событий, непосредственно приведших к крушению лайнера. Из указанного фрагмента становится понятно, что во время выполнения полета в воздушном пространстве РФ, в том числе над аэропортом города Грозный, самолет потерял сигналы GPS из-за использования российской стороной систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ), задействованных в тот момент для отражения атаки украинских беспилотников. При этом информации о введении над этой территорией плана «Ковер», предусматривающего закрытие воздушного пространства для отражения налета, на тот момент не поступало. Поэтому самолет пытался сесть в Грозном. Вдобавок к этому неблагоприятные погодные условия над чеченской столицей не позволили воздушному судну совершить второй заход на посадку, после чего капитан принял решение вернуться в Баку.

После принятия этого решения в 05:13:31 над Грозным самолет дважды подвергся некоему внешнему воздействию с интервалом в 24 секунды. Оба внешних звука были зафиксированы бортовыми самописцами. Через 4 секунды после первого внешнего звука вышла из строя 3-я, через 6 секунд – 1-я, а через 21 секунду – 2-я гидравлические системы. В хвостовой части фюзеляжа были обнаружены многочисленные повреждения.

В 05:13:32 на воздушном судне вышли из строя основные системы управления, и только в 05:21:42, то есть, через 8 минут после того, как лайнер уже был подбит, диспетчер сообщил о введении в Грозном плана «Ковер».

Итак, предварительный отчет Минтранса Казахстана подтверждает небеспочвенность озвученных Азербайджаном доводов в пользу того, что пассажирский самолет AZAL потерпел крушение вследствие, пусть и непреднамеренного, но все же сначала ослепления системами РЭБ, а затем и подбития силами ПВО РФ. Одновременно данный отчет еще больше ограничивает поле для маневров российской стороны, усердно старающейся запудрить мозги своей и зарубежной общественности бредовыми версиями вроде столкновения самолета с птицами и взрыва на его борту газового баллона.

Теперь российская сторона нашла лазейку для своих манипуляций в том, что в отчете казахстанского Минтранса не сказано о причинах, вынудивших самолет AZAL лететь не в близлежащие города России, а в Актау.

По утверждению Росавиации, экипажу было предложено сесть в Махачкале и Минводах, аэродромы которых были готовы принять самолет, однако он самостоятельно выбрал в качестве запасного аэродрома для посадки аэропорт в Актау. Это утверждение укладывается в продвигаемый российской стороной нарратив, цель которого выставить экипаж виновным в катастрофе и увести внимание от истинного преступления – подбития азербайджанского гражданского самолета с гражданами четырех стран на борту в воздушном пространстве России.

Экипаж самолета, может, и сам принял решение садиться не в близлежащих российских аэропортах, а в казахстанском Актау. Но надо иметь в виду, что пилоты AZAL – отнюдь не смертники, чтобы тянуть подбитый самолет через море, в то время как у них была возможность быстро и безопасно сесть где-нибудь вблизи. Если они предпочли Махачкале и Минводам Актау, то, вероятно, у них были на то веские причины.

Как бы то ни было, это пока предварительный отчет, который не отвечает на вопрос о причинах данного решения. Есть надежда, что полный отчет даст ответ и на этот вопрос. Однако даже нынешний усеченный вариант документа наглядно демонстрирует преступную халатность российских авиационных властей, объявивших план «Ковер» только через 8 минут после того, как самолет «Азербайджанских авиалиний» был уже поражен.

В ответ на требование Президента Азербайджана Ильхама Алиева к российской стороне признать вину, наказать виновных и выплатить компенсацию от его российского коллеги после определенной паузы последовало извинение за инцидент, произошедший в воздушном пространстве России. А о том, что это за инцидент, почему он произошел, какие будут приняты меры в отношении виновных – ни слова.

Вот и сейчас пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков воздержался от комментирования предварительного отчета Минтранса Казахстана.

«Это предварительный отчет. Конечно, наши соответствующие ведомства с большим вниманием, с должным вниманием будут его изучать. Из администрации президента РФ эту тему комментировать невозможно, не считаем это возможным», - сказал Песков.

Одним словом, опять молчание, снова пауза, которая не лучшим образом отражается на азербайджано-российских связях, подрывая установившиеся между ними союзнические отношения. Азербайджан демонстрирует решимость идти до конца в достижении справедливости и не намерен спускать дело на тормозах.

Хорошо бы Москве найти в себе силы признать вину и выполнить все обязательства. Это спасет не только лицо Кремля, но и то, что осталось от его союзнических отношений с Баку. Игнорирование требований Азербайджана только усугубит кризис, который России в нынешнем ее положении ой как некстати.