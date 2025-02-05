На Трампа подали в суд

Ассоциация американских врачей Doctors for America подала в суд на администрацию президента Соединенных Штатов Дональда Трампа за удаление данных, касающихся здравоохранения, с федеральных сайтов.

Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на документы иска.

«Иск подан, чтобы оспорить поручение <...> OPM ведомствам убрать или изменить веб-страницы и наборы данных, а также удаление CDC, FDA и HHS веб-страниц и наборов данных. Ответчики не смогли предоставить необходимое уведомление... и их действия произвольны... и являются злоупотреблением полномочиями или не соответствуют закону», — сообщается в иске.

В качестве ответчиков указаны Управление кадровой службы (OPM), Центры США по контролю и профилактике заболеваний (CDC), Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) и министерство здравоохранения и соцслужб страны (HHS). Ассоциация врачей США требует вернуть удаленную информацию и запретить ведомствам впредь удалять важную информацию без уведомления.

До этого Американский союз защиты гражданских свобод (ACLU) и другие правозащитные организации подали совместный иск против администрации президента США Дональда Трампа из-за обещания республиканца прекратить предоставление убежища мигрантам на американо-мексиканской границе.