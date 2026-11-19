Сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) США находятся в Афинах с прошлой недели с целью расследования жалоб на действия бывшего американского посла в Греции Кимберли Гилфойл.

Об этом сообщил греческий телеканал Skai.

По имеющейся информации, изучается роль лоббиста Христоса Марафацоса из окружения бывшего посла, а также контакты Гилфойл и предполагаемые ее договоренности со строительно-энергетической группой Aktor. Пока неизвестно, когда представители ФБР завершат свои действия и вернутся в Соединенные Штаты.

Гилфойл оказалась в центре расследования, которое демократы планируют провести в отношении администрации президента США Дональда Трампа, пишет телеканал. Конгрессмен Роберт Гарсия в своем письме к экс-послу призывает ее сохранить документы, касающиеся обвинений в служении частным интересам в обмен на финансовые или иные выгоды во время ее пребывания в должности, отмечает телеканал. В этом письме демократы указывают на информацию о том, что до утверждения Сенатом посол США в Греции якобы вымогала $100 тыс. у донора республиканцев, чтобы обеспечить ему доступ к высокопоставленным чиновникам администрации Трампа, с перспективой получения еще до $1 млн.

В том же письме также утверждается, что Гилфойл пыталась использовать свое положение посла в личных финансовых целях. В частности, демократы ссылаются на утверждения о том, что Гилфойл заявляла, что ее путешествия финансировали два богатых греческих бизнесмена, с которыми у нее были тесные связи. Также демократы ссылаются на публикации о том, что американский посол наладила тесное сотрудничество с лоббистом греческой строительно-энергетической группы Aktor и впоследствии якобы неоднократно оказывала давление на правительства балканских стран с целью передачи проектов этой группе, отмечает телеканал.

Гилфойл ушла с поста посла в октябре после работы в Афинах чуть менее года. Гилфойл была политическим назначенцем, а не кадровым дипломатом. Ранее она работала на телеканале Fox News. Гилфойл была женой нынешнего губернатора штата Калифорния Гэвина Ньюсома, когда тот занимал кресло мэра Сан-Франциско, была помолвлена с сыном президента США Дональдом Трампом — младшим, однако их свадьба не состоялась.

Источник: ТАСС