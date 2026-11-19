Трамп назвал Путина своим другом
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Президент США Дональд Трамп заявил об отличных отношениях с российским лидером Владимиром Путиным.
Глава американской администрации в начале встречи с президентом России Владимиром Путиным назвал его своим другом.
"Кто это? Это мой друг", - с улыбкой отметил Трамп, направляясь в сторону российского лидера в начале встречи. "Рад вас видеть", - дважды подчеркнул американский президент, пожимая руку российскому коллеге.
"У нас на протяжении многих лет отличные отношения, мы давно знаем друг друга", - сказал глава Белого дома на встрече с президентом РФ.
Краткая встреча двух лидеров проходит в преддверии трехсторонней встречи с участием председателя КНР Си Цзиньпина.
Источник: ТАСС
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