Президент США Дональд Трамп заявил об отличных отношениях с российским лидером Владимиром Путиным.

Глава американской администрации в начале встречи с президентом России Владимиром Путиным назвал его своим другом.

"Кто это? Это мой друг", - с улыбкой отметил Трамп, направляясь в сторону российского лидера в начале встречи. "Рад вас видеть", - дважды подчеркнул американский президент, пожимая руку российскому коллеге.

"У нас на протяжении многих лет отличные отношения, мы давно знаем друг друга", - сказал глава Белого дома на встрече с президентом РФ.

Краткая встреча двух лидеров проходит в преддверии трехсторонней встречи с участием председателя КНР Си Цзиньпина.

Источник: ТАСС