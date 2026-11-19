Президент США Дональд Трамп заявил, что с нетерпением ждет встречи с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином.

Как сообщают журналисты пресс-пула Белого дома, Трамп заявил об этом на пленарном заседании лидеров экономик форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Шэньчжэне.

19 ноября Путин, Трамп и Си Цзиньпин проведут трехстороннюю встречу. Как отметил помощник российского президента Юрий Ушаков, это будет первый контакт трех лидеров в таком формате.