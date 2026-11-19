Трамп: с нетерпением жду историческую встречу с Путиным и Си Цзиньпином
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Президент США Дональд Трамп заявил, что с нетерпением ждет встречи с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином.
Как сообщают журналисты пресс-пула Белого дома, Трамп заявил об этом на пленарном заседании лидеров экономик форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Шэньчжэне.
19 ноября Путин, Трамп и Си Цзиньпин проведут трехстороннюю встречу. Как отметил помощник российского президента Юрий Ушаков, это будет первый контакт трех лидеров в таком формате.
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