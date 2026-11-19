Стали известны новые подробности убийства 23-летней художницы Гюляры Мехтиевой в Баку.

Как сообщает Real TV, о случившемся рассказали соседи погибшей и ее единокровного брата Айхана Мехтиева, подозреваемого в совершении преступления.

Их заявления позволили установить некоторые новые обстоятельства произошедшего.

По словам соседей, А.Мехтиев спланировал убийство за несколько дней до его совершения. Также утверждается, что между ним и сестрой и ранее возникали конфликты на почве ревности.

В момент происшествия родителей не было дома. Зная, что Г.Мехтиева находится в квартире одна, А.Мехтиев после нападения на нее прошел в свою комнату и запер дверь. По имеющейся информации, тяжело раненная девушка около двух часов оставалась в комнате в беспомощном состоянии.

Вернувшись домой спустя некоторое время, отец обнаружил дочь лежащей на полу в крови и незамедлительно доставил ее в больницу. Однако спасти жизнь девушки, потерявшей большое количество крови, не удалось.

Напомним, что на территории Бинагадинского района Баку 23-летней Гюларе Мехтиевой были нанесены ножевые ранения.

От полученных ранений женщина скончалась в больнице.

В результате проведенных полицией мероприятий совершивший преступление единокровный брат погибшей А.Мехтиев был задержан и передан следствию.

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