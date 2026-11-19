Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что оппозиционным силам, которые хотят добиться его ухода, можно предложить простую сделку.

Для этого, по его словам, оппозиция должна попросту согласиться на проведение референдума по проекту новой Конституции.

"Если народ голосует против, то я ухожу. Так сказать, "сдаемся". Если голосует за, то принимаем Конституцию, делаем мир институциональным, открываем TRIPP, проводим делимитацию сложных участков границы, и тогда я тоже ухожу", — заявил премьер в ходе правительственного часа в парламенте Армении, передает Sputnik Армения.

По его словам, странно будет, если оппозиция не согласится решить проблему таким способом, но если вопрос будет искусственно затягиваться, значит, должен включиться "бульдозер" внеочередных выборов, по результатам которых ни одна из двух нынешних оппозиционных сил не должна попасть в парламент, заявил премьер Армении.

"Так что если вы меня не удалите, я вас удалю", — пригрозил глава армянского правительства.

В связи с этим представители оппозиции заявили, что в нынешнем парламенте у Пашиняна нет конституционного большинства, на которое он надеялся, поэтому он не может принять новый основной закон силами депутатов от власти и будет вынужден добиваться общенационального референдума.

Ранее министр юстиции Србуи Галян заявила, что проект новой Конституции так или иначе должен быть принят на референдуме, и отметила, что текст будет опубликован до конца месяца.