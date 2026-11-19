Секретарь Совета безопасности Армении Ален Симонян планирует посетить Азербайджан в декабре.

Об этом он сообщил журналистам, передает Sputnik Армения.

"В следующем месяце состоится мой визит в Азербайджан. Не в Баку. Потому что Хикмет Гаджиев (помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента – ред.) приезжал в Армению, теперь я должен поехать", — сказал Симонян.

По его словам, в ходе визита планируется обсудить технические вопросы и перспективы сотрудничества.

Напомним, в июне в Дилижане состоялась встреча бывшего секретаря Совбеза Армена Григоряна с помощником президента Азербайджана Хикметом Гаджиевым.