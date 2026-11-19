Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о текущей ситуации на столичных дорогах.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Центр, в настоящее время движение транспорта затруднено на следующих улицах и проспектах Баку:

1. Шоссе Баку – Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

2. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";

3. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

4. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;

5. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;

6. Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра.