Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в китайском Шэньчжэне завершилась. Переговоры продлились менее часа.

Об этом сообщает ТАСС.

По итогам встречи лидеры не стали делать совместных заявлений для прессы.

Как сообщил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков, переговоры прошли хорошо и продолжались около 35–40 минут. По его словам, беседа носила подготовительный характер в преддверии предстоящего трехстороннего саммита с участием председателя КНР Си Цзиньпина.

Стороны обсудили урегулирование конфликта в Украине, а также вопросы двусторонних российско-американских отношений.

Ушаков добавил, что Владимир Путин покинул встречу в отличном настроении.

08:50

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп начали двустороннюю встречу, передает корреспондент ТАСС.

Переговоры проходят на полях саммита АТЭС в китайском Шэньчжэне. Это первый очный контакт Путина и Трампа с момента саммита в Анкоридже в августе 2025 года. Всего же они видятся восьмой раз за последние 9 лет (оба президентских срока Трампа).

18 ноября у руководителей РФ и США была возможность коротко побеседовать на полях торжественного приема. Они пожали друг другу руки и обменялись несколькими репликами. Теперь главы государств проводят полноценную встречу с участием делегаций.