Продвижение в вопросе без вести пропавших может стать важным элементом укрепления взаимного доверия между Ереваном и Баку.

Об этом заявил секретарь Совета безопасности Ален Симонян на международной конференции на тему "Судьба без вести пропавших лиц: гуманитарный диалог и сотрудничество", передает Sputnik Армения.

"Сейчас в нашем регионе новая реальность. Мир между Арменией и Азербайджаном создает возможность не только для преодоления политических проблем и вопросов безопасности, но и разработки новых подходов в гуманитарных вопросах", – сказал он.

"Армения готова продолжить усилия для выяснения судеб без вести пропавших и решения проблем семей этих лиц", – заключил он.

Ранее Пашинян заявил, что пропавшими без вести числятся около 1000 человек, из них 777 – с 90-х годов.

Согласно последним данным Следственного комитета, опубликованным 8 сентября 2026 г., пропавшими без вести после 44-дневной войны в Карабахе считается 191 человек, из них 172 – военные, 19 – гражданские лица.