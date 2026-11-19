Один из ведущих европейских шинных брендов — Vredestein — официально выходит на рынок Азербайджана.

Это стало возможным благодаря подписанию партнёрского соглашения между международным производителем шин Apollo Tyres Ltd и компанией Radius. Соглашение охватывает шины Vredestein для легковых автомобилей, сельскохозяйственной техники и лёгкого коммерческого транспорта.

Radius — компания, специализирующаяся на продаже шин различных брендов и профессиональном автомобильном обслуживании. Компания обслуживает частных автовладельцев и корпоративных клиентов через сеть торгово-сервисных центров и онлайн-платформу. В настоящее время компания реализует проекты по открытию центра в Гяндже и дистрибуционного центра в Баку, а дополнительные станции обслуживания в Баку и Сумгаите находятся на стадии развития.Спектр услуг Radius включает шиномонтаж, регулировку углов установки колёс, сезонное хранение шин («шинный отель») и широкий перечень других специализированных услуг.

Многолетний опыт сотрудничества Radius с ведущими международными брендами, развитая розничная инфраструктура и прямое взаимодействие с клиентами создают прочную основу для укрепления позиций Vredestein на азербайджанском рынке и повышения узнаваемости бренда.

Ив Пульикен (Yves Pouliquen), вице-президент Apollo Tyres Ltd по коммерческой деятельности в регионе Европы, Ближнего Востока и Африки (EMEA), прокомментировал:

«Выход на рынок Азербайджана — важный этап нашей стратегии расширения присутствия в Европе. Он не только позволяет увеличить географический охват бренда Vredestein, но и открывает новые возможности для работы с потребителями. Radius обладает глубоким пониманием местного рынка, развитой розничной сетью и чётким представлением о ценностях нашего бренда. Наша общая цель — сформировать сильные и устойчивые позиции в Азербайджане, опираясь на профессиональную экспертизу и высокие стандарты клиентского обслуживания».

Анджело Шелтон Уильям Нигли (Angelo Shelton William Nigli), руководитель Apollo Tyres Ltd по Ближнему Востоку, Северной Африке, Центральной Азии и Турции, отметил:

«Выход Vredestein на рынок Азербайджана знаменует собой важный шаг в расширении присутствия бренда на стратегически значимых рынках. Богатое европейское наследие, передовые технологии и подтверждённые высокие эксплуатационные характеристики позволяют Vredestein эффективно отвечать на меняющиеся потребности азербайджанских автомобилистов.

Мы гордимся началом сотрудничества с Radius — авторитетным партнёром, который глубоко понимает специфику местного рынка и уделяет особое внимание удовлетворённости клиентов. Обширный рыночный опыт компании и приверженность высоким стандартам обслуживания делают Radius идеальным партнёром для представления Vredestein в Азербайджане. Мы уверены, что совместными усилиями сможем предложить автомобилистам по всей стране по-настоящему конкурентоспособные продукты высокого класса».

Эльнур Мамедов, директор Radius, подчеркнул:

«В основе долгосрочной стратегии Radius лежит стремление сделать всемирно известные шинные бренды и специализированные автомобильные услуги мирового уровня доступными для автовладельцев Азербайджана.

Мы особенно гордимся тем, что Vredestein пополнил портфель представляемых нами брендов. Уверены, что шины Vredestein, воплощающие уникальное сочетание передовых технологий и выразительного дизайна, подарят азербайджанским автомобилистам исключительное сочетание удовольствия от вождения и безопасности».