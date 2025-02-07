Врачей могут оштрафовать - ПРИЧИНА

С 2024 года в стране началась реализация системы электронных рецептов, направленной на повышение прозрачности, эффективности и доступности медицинской информации. Теперь врачи могут выписывать лекарства и указания по их применению как на бумажных бланках, так и в электронном формате.

Пациенты получают препараты, предъявив в аптеке специальный код. Несмотря на то, что внедрение такой системы в рамках цифровизации заслуживает одобрения, у нее есть и определенные минусы.

"Электронный рецепт неудобен. Вчера я простоял в очереди четыре часа. Врач целиком сосредоточен на компьютере и не может полноценно осмотреть пациента", - поделился своим мнением гражданин в ходе опроса Baku TV.

Фармацевты отмечают, что число граждан с электронными рецептами пока невелико.

"Когда мы проверяем электронные рецепты, не возникают проблем. Мы вводим код в программу, и рецепт сразу открывается, причем ясно видно, кто его выписал", - рассказала фармацевт Саида Панахова.

В Центре цифрового здравоохранения сообщили, что все медицинские учреждения, входящие в состав министерства, были уведомлены о необходимости выписывать электронные рецепты.

Кроме того, было добавлено, что в будущем за нарушение этого требования могут быть введены штрафы.