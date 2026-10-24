США эвакуируют дипломатов на Ближнем Востоке в обстановке хаоса

США хаотично эвакуируют некоторых своих дипломатов и членов их семей из представительств на Ближнем Востоке в связи с угрозой региональной эскалации.

Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.

Как отмечает телеканал, американские дипломаты описывают ситуацию как «разочаровывающее и хаотичное дежавю», поскольку многие из тех, кто уезжает, лишь недавно вернулись на свои рабочие места после отъезда из региона из-за войны с Ираном. «Сказать, что это был хаос, — ничего не сказать», — приводит CNN слова неназванного американского дипломата.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на представителей американской администрации сообщило, что Госдепартамент США готовится вывезти сотрудников ряда американских посольств на Ближнем Востоке из-за возможной военной операции против йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» (хуситы). Представитель Госдепа Томми Пиготт позднее заявил, что ведомство отдало распоряжение о выезде не занимающих критически важных должностей сотрудников Госдепартамента и членов их семей из Саудовской Аравии.