Постапокалиптический спектакль: беспорядки в Париже ставят под сомнение съемки голливудских фильмов

Беспорядки в Париже ставят под сомнение съемки голливудских фильмов.

Как передает 1news.az, об этом пишет The Telegraph.

Во Франции сейчас идет работа над целым рядом фильмов и сериалов — от четвертого сезона «Белого лотоса» до психологического триллера Pumping Black, действие которого разворачивается на фоне велогонки «Тур де Франс». Хотя беспорядки не охватили всю страну, а многие съемочные площадки находятся на значительном расстоянии от очагов напряженности, сложившаяся ситуация «выглядит крайне неблагоприятно».

«Теперь, когда на улицах орудуют люди в масках, горят машины, а полиция с трудом поддерживает порядок, французская столица совсем не похожа на безупречную идиллию из сериала „Эмили в Париже“, где героиня Лили Коллинз беззаботно прогуливается по мощеным улочкам», — пишет The Telegraph.

В издании утверждают, что киностудии, которые использовали Париж в качестве декораций, теперь дважды подумают, прежде чем вернуться в город снова. Среди таких фильмов был и культовый «Дьявол носит Prada» (2006). При этом французское правительство потратило значительные суммы денег, пытаясь заманить в страну иностранных режиссеров.

Отмечается, что воссоздать пейзажи Парижа в условиях киностудии несложно. Продюсеры могут отвезти часть команды в столицу Франции лишь для сцены с Эйфелевой башней, а остальное достроить в «безопасных условиях». И все же кинематографисты надеются, что Париж «придет в себя» после протестов, так как любят французское творчество.