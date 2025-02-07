 Начались продажи ударопрочных и стильных смартфонов HONOR X8c - ФОТО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

Начались продажи ударопрочных и стильных смартфонов HONOR X8c - ФОТО

First News Media12:00 - Сегодня
Начались продажи ударопрочных и стильных смартфонов HONOR X8c - ФОТО

7 февраля 2025 г. в Азербайджане начались продажи смартфонов HONOR X8c в стильном дизайне с защитой корпуса на 360° от воды и падений, а также с выдающимися возможностями для ночной съемки и создания селфи.

HONOR X8c — это элегантность, надежность и функциональность, облаченная в изысканные цвета: бирюзовый зеленый, лунный белый и полночный черный. Смартфон сочетает в себе безукоризненный стиль и передовые технологии. Новинка отличается высокой степенью защиты, интеллектуальными функциями, а также улучшенной основной камерой с OIS и фронтальной камерой с подсветкой для селфи.

Яркий AMOLED-экран 6,7 дюйма с частотой обновления 120 Гц и разрешением FullHD+ поддерживает отображение 16,7 миллиона цветов и 100% кинематографической палитры DCI-P3, обеспечивая непревзойденное качество изображения. Для комфортного взаимодействия при любом окружающем освещении и в темное время суток доступны флагманские технологии защиты зрения, включая «Динамическую яркость» с микрорегулировками интенсивности подсветки, «Циркадный ночной экран» с изменением цветопередачи в темное время суток, а ШИМ-частота 3840 Гц гарантирует полное отсутствие видимого мерцания.

HONOR X8c невероятно легкий и тонкий — он весит 174 г, а толщина смартфона составляет всего 7,12 мм. За компактным стильным корпусом скрывается выдающаяся устойчивость к повреждениям при падениях и ударах, обеспеченная технологией HONOR Anti-drop Protection и подтвержденная сертификатом SGS Premium Performance. Новинка также получила степень защиты от влаги и пыли IP64, а специальная технология корректного определения взаимодействий с мокрым экраном позволяет использовать смартфон влажными или жирными пальцами.

Повседневную выносливость с длительной работой без подзарядки даже при интенсивном использовании обеспечивает батарея емкостью 5000 мА·ч. Даже когда заряд снижается до 2%, пользователи могут рассчитывать еще на 88 минут звонков или до 18 часов в режиме ожидания.

HONOR X8c оснащен основной камерой 108 Мп с оптической стабилизацией (OIS). Она обеспечивает исключительную детализацию даже при слабом освещении и позволяет создавать яркие и насыщенные ночные снимки. Широкоугольная камера с разрешением 5 Мп, диафрагмой f/2.2 и датчиком глубины открывает дополнительные возможности для творческой съемки.

Даже при слабом освещении пользователи HONOR X8c могут делать потрясающие автопортреты. Фронтальная камера с разрешением 50 Мп и диафрагмой f/2.1 идеально выстраивает баланс между светом и тенью, а подсветка для селфи позволяет избавиться от слишком темных участков. Кроме того, функция «Широкоугольное селфи с AI» обеспечивает автоматическое переключение между углом обзора 78° для стандартных селфи и 90° для групповых. Для создания идеальных кадров пользователям также доступен AI-ластик, удаляющий лишние объекты с фотографии в одно касание.

HONOR X8c работает под управлением новейшей операционной системы MagicOS 9.0 на базе Android 15. Magic Portal предугадывает намерения пользователя и направляет его к соответствующим системным приложениям, динамические уведомления Magic Capsule обеспечивают мгновенный доступ к дополнительной информации и инструментам управления. Экран блокировки Magic предлагает персонализированный контент, а домашний экран можно кастомизировать с помощью расширяемых значков, больших папок и тем оформления.

HONOR X8c уже доступен для покупки в магазинах электроники İrshad, Kontakt Home, Soliton, Elit Optimal, MG Store, Umico, World Telecom, Smart Electronics, Digital Home и Barkod, а также в дилерских магазинах мобильных операторов Azercell, Bakcell и Nar. Стоимость новинки с конфигурацией памяти 6+6 и 128 ГБ памяти составляет 479.99 AZN, версии 8+8 и 128 ГБ — 499.99 AZN, 599.99 AZN за модель 8+8 и 256 ГБ. В период с 7-го по 28 февраля действует специальное предложение - наушники HONOR CHOICE Earbuds X7 lite в подарок.

На правах рекламы

Поделиться:
249

Актуально

Xроника

Создается клиника Карабахского университета

Общество

Из Азербайджана в Украину отправлена очередная гуманитарная помощь, состоящая из ...

Общество

В Каспийском море ожидается сильный шторм - Предупреждение

Футбол

Участники благотворительного турнира «Кубок Возрождения» встретились с детьми с ...

Общество

В одном из районов Баку изменен график работы светофоров - Причина

Из Азербайджана в Украину отправлена очередная гуманитарная помощь, состоящая из электрооборудования - ФОТО

МВД разъяснило ситуацию с загадочными записками и предостерегло родителей школьников - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

В Каспийском море ожидается сильный шторм - Предупреждение

Выбор редактора

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Ильхам Алиев дал интервью гендиректору информагентства «Россия сегодня» - ФОТО - ВИДЕО

Гейдар Алиев и борьба за Карабах с советских времен до эпохи независимости

Новости для вас

В Баку по непонятной причине скончалась ученица 3-го класса

Минтранс Азербайджана распространил информацию о предварительном отчете по расследованию крушения самолета AZAL

Бакинский аэропорт готовится к строительству нового терминального комплекса

В Азербайджане 24-летний мужчина женился на 50-летней женщине - ВИДЕО

Последние новости

В Кремле назвали недоразумением закрытие «Русского дома» в Баку

Сегодня, 14:02

Создается клиника Карабахского университета

Сегодня, 13:50

В одном из районов Баку изменен график работы светофоров - Причина

Сегодня, 13:25

Состоялись консульские консультации между Азербайджаном и Словакией

Сегодня, 13:14

МУС заявил о продолжении работы, несмотря на санкции США

Сегодня, 13:12

Верховный лидер Ирана заявил, что с США не может быть никаких переговоров

Сегодня, 13:07

На Солнце произошли 4 мощные вспышки

Сегодня, 13:06

Из Азербайджана в Украину отправлена очередная гуманитарная помощь, состоящая из электрооборудования - ФОТО

Сегодня, 13:00

Хаменеи заявил, что Иран незамедлительно ответит на угрозы США

Сегодня, 12:55

МВД разъяснило ситуацию с загадочными записками и предостерегло родителей школьников - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 12:52

В Анкаре более 30 человек умерли от поддельного алкоголя

Сегодня, 12:48

В Каспийском море ожидается сильный шторм - Предупреждение

Сегодня, 12:10

Начались продажи ударопрочных и стильных смартфонов HONOR X8c - ФОТО

Сегодня, 12:00

Новые рейсы из Мингячевира в Шушу: стоимость билетов и расписание

Сегодня, 11:52

НТВ покажет сериал «Константинополь», съемки которого проходили в Баку – ВИДЕО

Сегодня, 11:48

Вашингтонская прогулка Пашиняна: Никаких последствий для Армении, кроме ненужных расходов

Сегодня, 11:25

СМИ: Власти Армении с замиранием сердца ждут отклика России

Сегодня, 11:24

В одном из районов Азербайджана сегодня не будет газа

Сегодня, 11:13

Мать и сын отравились угарным газом в Гяндже

Сегодня, 11:11

Министр обороны Сирии назвал условия сохранения военных баз РФ

Сегодня, 11:09
Все новости
Культура вождения: перестанут ли бакинские водители сигналить без повода? - ВИДЕО
1news TV

Культура вождения: перестанут ли бакинские водители сигналить без повода? - ВИДЕО

Сигналящие водители остаются распространенной проблемой улиц Баку. Далекие от культуры вождения, они нарушают общественный порядок и создают лишний шум в23 / 01 / 2025, 15:25
2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

20 / 12 / 2024, 16:19
МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

04 / 10 / 2024, 11:00
Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

30 / 08 / 2024, 17:55
ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО

ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО

09 / 08 / 2024, 09:31
Елена Эйвазлы-Сидоренко: о тяжелом детстве, подставах на телевидении и Школе блогеров - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Елена Эйвазлы-Сидоренко: о тяжелом детстве, подставах на телевидении и Школе блогеров - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

06 / 08 / 2024, 09:50