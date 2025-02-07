Начались продажи ударопрочных и стильных смартфонов HONOR X8c - ФОТО

7 февраля 2025 г. в Азербайджане начались продажи смартфонов HONOR X8c в стильном дизайне с защитой корпуса на 360° от воды и падений, а также с выдающимися возможностями для ночной съемки и создания селфи.

HONOR X8c — это элегантность, надежность и функциональность, облаченная в изысканные цвета: бирюзовый зеленый, лунный белый и полночный черный. Смартфон сочетает в себе безукоризненный стиль и передовые технологии. Новинка отличается высокой степенью защиты, интеллектуальными функциями, а также улучшенной основной камерой с OIS и фронтальной камерой с подсветкой для селфи.

Яркий AMOLED-экран 6,7 дюйма с частотой обновления 120 Гц и разрешением FullHD+ поддерживает отображение 16,7 миллиона цветов и 100% кинематографической палитры DCI-P3, обеспечивая непревзойденное качество изображения. Для комфортного взаимодействия при любом окружающем освещении и в темное время суток доступны флагманские технологии защиты зрения, включая «Динамическую яркость» с микрорегулировками интенсивности подсветки, «Циркадный ночной экран» с изменением цветопередачи в темное время суток, а ШИМ-частота 3840 Гц гарантирует полное отсутствие видимого мерцания.

HONOR X8c невероятно легкий и тонкий — он весит 174 г, а толщина смартфона составляет всего 7,12 мм. За компактным стильным корпусом скрывается выдающаяся устойчивость к повреждениям при падениях и ударах, обеспеченная технологией HONOR Anti-drop Protection и подтвержденная сертификатом SGS Premium Performance. Новинка также получила степень защиты от влаги и пыли IP64, а специальная технология корректного определения взаимодействий с мокрым экраном позволяет использовать смартфон влажными или жирными пальцами.

Повседневную выносливость с длительной работой без подзарядки даже при интенсивном использовании обеспечивает батарея емкостью 5000 мА·ч. Даже когда заряд снижается до 2%, пользователи могут рассчитывать еще на 88 минут звонков или до 18 часов в режиме ожидания.

HONOR X8c оснащен основной камерой 108 Мп с оптической стабилизацией (OIS). Она обеспечивает исключительную детализацию даже при слабом освещении и позволяет создавать яркие и насыщенные ночные снимки. Широкоугольная камера с разрешением 5 Мп, диафрагмой f/2.2 и датчиком глубины открывает дополнительные возможности для творческой съемки.

Даже при слабом освещении пользователи HONOR X8c могут делать потрясающие автопортреты. Фронтальная камера с разрешением 50 Мп и диафрагмой f/2.1 идеально выстраивает баланс между светом и тенью, а подсветка для селфи позволяет избавиться от слишком темных участков. Кроме того, функция «Широкоугольное селфи с AI» обеспечивает автоматическое переключение между углом обзора 78° для стандартных селфи и 90° для групповых. Для создания идеальных кадров пользователям также доступен AI-ластик, удаляющий лишние объекты с фотографии в одно касание.

HONOR X8c работает под управлением новейшей операционной системы MagicOS 9.0 на базе Android 15. Magic Portal предугадывает намерения пользователя и направляет его к соответствующим системным приложениям, динамические уведомления Magic Capsule обеспечивают мгновенный доступ к дополнительной информации и инструментам управления. Экран блокировки Magic предлагает персонализированный контент, а домашний экран можно кастомизировать с помощью расширяемых значков, больших папок и тем оформления.

HONOR X8c уже доступен для покупки в магазинах электроники İrshad, Kontakt Home, Soliton, Elit Optimal, MG Store, Umico, World Telecom, Smart Electronics, Digital Home и Barkod, а также в дилерских магазинах мобильных операторов Azercell, Bakcell и Nar. Стоимость новинки с конфигурацией памяти 6+6 и 128 ГБ памяти составляет 479.99 AZN, версии 8+8 и 128 ГБ — 499.99 AZN, 599.99 AZN за модель 8+8 и 256 ГБ. В период с 7-го по 28 февраля действует специальное предложение - наушники HONOR CHOICE Earbuds X7 lite в подарок.

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